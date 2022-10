Green community, Valle Impero e Valle Arroscia unite per un progetto di sviluppo sostenibile

Con il Decreto del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie del 28 settembre scorso è stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per la Green Community.

Tra questi il progetto ‘Concrete e Verdi: due Valli Sostenibili’ presentato dai comuni della Valle Impero e dall’Unione dei Comuni della Valle Arroscia. Tra i 35 progetti approvati a livello nazionale, questo è l’unico presentato per la regione Liguria e sarà quello su cui convergeranno tutte le attenzioni per lo sviluppo eco-sostenibile delle comunità locali.

I partners del progetto sono Regione Liguria (Assessorato all’Agricoltura), Provincia di Imperia, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Parco Alpi Liguri e ANCI Liguria con la funzione, insieme al Comune di Pontedassio designato come capofila, di coordinamento tecnico e amministrativo. Il Progetto prevede un investimento per oltre € 3.100.000,00 di cui € 2.598.899 finanziati dallo Stato, € 519.778 cofinanziati dalla Regione Liguria come sostegno al progetto e € 59.819 cofinanziati dalla Provincia di Imperia per dare il suo apporto al territorio. Gli stanziamenti saranno suddivvisi in interventi per oltre 600.000,00 tra i Comuni della Valle Arroscia e per circa € 2.300.000,00 tra i Comuni della Valle Impero.

I 9 temi che costituiscono i cardini del Bando sono stati tutti sviluppati attraverso progetti mirati:

- Gestione del patrimonio agro-forestale, della biodiversità e della filiera del legno: piano di ottimizzazione forestale e strumenti attuattivi, installazione centrale biomassa, studi sulla biodiversità (Valle Arroscia);

- Gestione integrata delle risorse idriche: piano d’ambito risorse idriche e progettazione di due sbarramenti, realizzazione di un invaso per irrigazione per le colture arboree, sistemazione laghetto antincendio, realizzazione di un pozzo trivellato (Valle Impero);

- Produzione di energia da fonti rinnovabili: progettazione e realizzazione fonti rinnovabili, progettazione e realizzazione piccola centrale idroelettrica (Valle Impero e Valle Arroscia);

- Sviluppo di un turismo sostenibile per valorizzare le produzioni locali: animazione e marketing, realizzazione sentieri e piste ciclabili (Valle Impero);

- Gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture della montagna: linee guida dei PUC Green, cofinanziamento vasche di accumulo ai privati (Valle Impero);

- Efficienza energetica e integrazione degli impianti: assistenza ai comuni per la redazione di progetti da presentare sui bandi (Anci Liguria);

- Sviluppo sostenibile delle attività produttive: riutilizzo acque di vegetazione dei frantoi (Camera di Commercio Riviere Liguri);

- Integrazione dei servizi di mobilità: servizio navetta autobus (Valle Impero);

- Sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile: valorizzazione prodotti locali, creazione comunità del cibo e comunità custode del territorio (Camera di Commercio Riviere della Liguria, Parco Alpi Liguri).

I comuni dell’Unione della Valle Arroscia hanno principalmente incentrato l’obiettivo sulla valorizzazione del bosco, sulle biomasse e sull’energia idroelettrica. I comuni della Valle Impero hanno scelto di sviluppare in principal modo la sentieristica e le attività escursionistiche. In tutti i comuni verranno realizzati piccoli impianti per la produzione di energia solare.

Verrà realizzato anche in Valle Impero un servizio navetta a chiamata che integrerà i servizi di trasporto pubblico insufficienti. Il comune di Pontedassio ha puntato sul tema della scarsità delle risorse idriche sia per l’irrigazione degli uliveti che per l’uso potabile realizzando un invaso collinare di circa 25mila metri cubi che alimenterà anche una centralina idroelettrica e due sbarramenti nel Rio Agazza per altrettanti laghetti a uso irriguo e potabile.

“Tutti i comuni - dichiara il sindaco del comune capofila Ilvo Calzia - lavoreranno in sinergia per realizzare i progetti finanziati in un’ottica di collaborazione proficua tesa al miglioramento in chiave ecosostenibile della Valle Impero e della Valle Arroscia”.