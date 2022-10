Per il Comune di Albenga un nuovo mezzo per il trasporto di persone con disabilità motoria (FOTO)

È stato inaugurato oggi pomeriggio, martedì 4 ottobre, il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di disabili per il Comune di Albenga.

Attualmente beneficiano del servizio 18 ragazzi che vengono portati presso gli Istituti scolastici di Albenga (principalmente Via degli Orti), la scuola elementare di Villanova D'Albenga, il consultorio, l’Elfo e l’Anffas.

“Si tratta di un pulmino fondamentale per garantire un servizio alle persone con disabilità motoria e garantire la loro inclusione nelle attività di vita quotidiana. Il pulmino della PMG permetterà a queste persone di poter raggiungere le strutture scolastiche, i laboratori territoriali e i servizi territoriali - afferma l’assessore alle politiche sociali Marta Gaia - Ci tengo a ringraziare gli uffici comunali in particolare il geom. Garau, Mirko l’autista del pulmino, la PMG e tutti gli sponsor senza i quali tutto questo non sarebbe stato possibile”.

Il pulmino è stato finanziato grazie al prezioso contributo di: