Punto Nascite Pietra Ligure, Asl 2: “Entro dicembre 4 ginecologi nuovi. Fondamentale offrire un servizio sicuro e di qualità”

In relazione a quanto apparso sui media riguardo al Punto Nascite dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, Asl 2 precisa con una nota che “è in itinere la procedura per attingere alla graduatoria degli specializzandi del concorso per dirigente medico specialista in ostetricia e ginecologia, per assumere complessivamente 4 unità entro dicembre 2022”.

“L'impegno dell'azienda sanitaria - prosegue - è quello di riaprire il Punto Nascite dell'ospedale Santa Corona in sicurezza, con personale adeguatamente formato e preparato, e a questo proposito sarà importante il supporto dei 2 ginecologi esperti già in servizio per fornire quell'esperienza utile al nuovo personale appositamente assunto”.

“I tempi del completamente dell'organico sono quindi essenziali per riaprire a Pietra Ligure il Punto Nascite offrendo un servizio sicuro e di qualità alla cittadinanza”, conclude.