Pietra Ligure si trasforma in set a cielo aperto per le riprese della serie TV "Canonico" (FOTO)

Nei giorni scorsi Pietra Ligure si è trasformata in un set a cielo aperto. Tra i carruggi del centro storico, infatti, sono state girate le riprese della seconda stagione della serie TV “Canonico”.

Una produzione Map to the Stars per TV2000, sotto la regia di Peppe Toia, e un cast ricco di attori di livello - a partire dal protagonista Michele La Ginestra - per una fiction che racconta le vicende di un prete e della sua comunità.

"Un universo colorato, dinamico, corale, mai banale e ricco di colpi di scena che si cala perfettamente nella vivacità caratteristica dei nostri carruggi - ha commentato il sindaco pietrese Luigi De Vincenzi - Un’altra produzione di livello nazionale che ha scelto il nostro territorio come terra d’elezione e, profilandosi di lunga serialità, strumento importante di promozione territoriale e fonte di positive ricadute economiche per le nostre attività produttive. Le riprese, che proseguiranno per diverse settimane tra Giustenice, Pietra Ligure e Borgio Verezzi, trasformeranno in un vero e proprio set a cielo aperto le nostre cittadine, contribuendo all’aumento della loro attrattività turistica".

"Grazie alla Genova Liguria Film Commission per il fondamentale lavoro di sostegno e valorizzazione del nostro territorio e del suo immenso patrimonio storico, ambientale e culturale" ha concluso il primo cittadino di Pietra Ligure.