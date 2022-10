Stella, dal primo gennaio 2023 prende il via il Bonus Bebè. Sindaco Castellini: "Interveniamo in aiuto delle famiglie"

Via al Bonus Bebè a Stella dall'1 gennaio 2023.



Ad annunciarlo è il sindaco di Stella Andrea Castellini che cerca di venire incontro così alle esigenze delle neo famiglie.



"Festeggiamo il nostro primo anno di mandato con un piccolo contributo per i futuri nascituri del nostro bellissimo paese - ha detto Castellini - In questo periodo buio dove gli aumenti dei costi purtroppo sono all’ordine del giorno abbiamo deciso di intervenire in aiuto delle future famiglie di Stella".



Il "BonusBebé" consiste in una erogazione economica, una tantum, concessa ad un nucleo familiare in forza del possesso di determinati requisiti.



Sono legittimati a presentare la domanda: indifferentemente uno dei due genitori, nel caso di genitori coniugati o non coniugati ma conviventi, residenti nel Comune di Stella; nel caso di genitori non coniugati e non conviventi, il genitore con cui il figlio convive, entrambi residenti nel Comune di Stella; nel caso di genitori nei cui confronti sia stato emesso un provvedimento di separazione personale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il genitore a cui il figlio sia stato affidato con provvedimento, anche provvisorio, dell'Autorità Giudiziaria o, nel caso di provvedimento di affido condiviso, il genitore con cui il figlio convive, entrambi residenti nel Comune di Stella; nel caso in cui vi sia un unico genitore che eserciti la potestà genitoriale, questo unico genitore che risiede stabilmente con il figlio nel Comune di Stella.



Quelle condizioni devono sussistere alla data di presentazione della domanda e può essere presentata una sola domanda a neonato/a.



La domanda deve essere compilata unicamente sui moduli predisposti dal Comune, distribuiti presso i servizi protocollo e demografici e pubblicati nel sito internet http://www.comune.stella.sv.it.



Le domande devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Stella negli orari di apertura al pubblico o v8a email all'indirizzo info@comune.stella.sv.it.



La domanda deve essere presentata entro 180 giorni dalla nascita del figlio per il quale è richiesto il bonus.