Come conservare le bottiglie di vino in modo che non perdano valore?

La conservazione del vino è importante al pari del suo processo di fabbricazione ed è determinante per una buona degustazione. Questo concetto si rivela ancora più importante quando si parla di bottiglie di vino da collezione. In questo caso la maturazione deve essere necessariamente accompagnata da regole ben precise.

Conservando correttamente il vino non solo ne garantirai la qualità, ma avrai bottiglie già pronte per quanto riguarda la corretta temperatura di servizio .

Ecco quindi le 5 regole da seguire per conservare le bottiglie di vino in modo che non perdano valore.

Temperatura stabile

Il primo fattore che influenza la conservazione delle bottiglie di vino è la temperatura. Essa deve essere stabile, con fluttuazioni massime di 5°C tra inverno ed estate.

Come regola generale, vi ricordiamo che i vini vanno conservati ad una temperatura che va dagli 11°C ai 18°C. Le temperature più basse sono consigliate per vini bianchi ed effervescenti, mentre quelle alte sono ideali per i vini rossi.

La soluzione ideale, se non si dispone di una cantina, è acquistare una cantinetta vino che permette di conservare ogni tipologia di vino alla sua corretta temperatura.

Umidità controllata

Il secondo fattore da conoscere se si vuole conservare al meglio una bottiglia di vino è l’umidità. Infatti, in un ambiente troppo asciutto, i tappi in sughero tendono ad asciugarsi, con una conseguente infiltrazione di ossigeno della bottiglia.

Allo stesso tempo, un’umidità troppo elevata può accelerare il processo di degradazione dell’etichetta che, in caso di vini da collezione, deve rimanere integra.

Per questo motivo, la percentuale di umidità ideale per conservare le bottiglie di vino si aggira intorno al 65-75%.

Assenza di luce

Il vino, in quanto fotosensibile, si degrada facilmente a contatto con la luce solare. In particolare, i raggi UV sono responsabili dell’alterazione dell’equilibrio organolettico di un vino.

Per via di questi processi, le bottiglie di vino andrebbero conservate in luoghi bui, come una cantina o una stanza con luce spenta. Una particolare attenzione va prestata ai vini bianchi, più sensibili alla luce rispetto ai rossi.

A tal proposito, vi consigliamo di dare un’occhiata a questa cantinetta vino a incasso, con doppio vetro e filtro UV.

Posizione orizzontale e stabile

Se volete conservare al meglio le vostre bottiglie di vino, ricordate di riporle in posizione orizzontale. In questo modo il vino resterà sempre a contatto con il tappo che non rischierà di seccarsi.

Ancor meglio sarebbe posizionare la bottiglia di vino con un inclinazione di 5°. In questo modo i sedimenti potranno depositarsi con facilità sul fondo.

Un altro aspetto da tenere in conto sono le vibrazioni. Esse vanno infatti ad intaccare l’equilibrio del vino, separando i suoi componenti e compromettendo l’elasticità del sughero. Conserva il tuo vino in un ambiente stabile e sicuro!

Lontano da odori

Le bottiglie di vino vanno infine tenute lontane da odori che potrebbero intaccarne le caratteristiche olfattive. Vernici, solventi chimici, salumi e formaggi potrebbero compromettere il vostro vino alterandone le caratteristiche.

Su Bodega43 troverai numerosi accessori per vino e cantinette da utilizzare per conservare il tuo vino nel migliore dei modi.