Funivie, +Cairo interroga il sindaco: "Serve il massimo impegno di tutte le istituzioni coinvolte"

Il gruppo di opposizione + Cairo interroga il sindaco Paolo Lambertini (e la sua giunta) in merito alla situazione di Funivie, la struttura come noto è fuori servizio a seguito dei danni provocati dall'alluvione del novembre 2019.

"Da maggio 2022 si sono tenuti più incontri dove si è parlato dell’impianto, del suo ripristino e di un crono-programma - spiegano dal gruppo + Cairo - L'infrastruttura è strategica per l'economica locale e non, poiché rappresenta un bastione rilevante nell'ambito della portualità alto-tirrenica per la provenienza dei traffici, la peculiarità delle merci trasportate e per la sua interconnessione funzionale con il trasporto marittimo e ferroviario. La sua riattivazione consentirebbe altresì di mantenere i livelli occupazionali e di ridurre il trasporto su gomma".

"Durante l’incontro che si è tenuto a fine maggio tra le organizzazioni sindacali della provincia e il Ministero era stato presentato un crono-programma dei prossimi interventi che prevedeva a giugno l’inizio dei lavori, e in estate un decreto ad hoc per la nomina del nuovo commissario per la gestione con una dotazione finanziaria idonea ad affrontare il periodo di transizione".

"Nel corso del successivo incontro di giugno era stato dichiarato che per agosto e settembre era previsto l’assorbimento dei lavoratori da parte della struttura commissariale, con una parte dei dipendenti che sarebbe dovuta tornare a lavorare col compito di ripristinare l’infrastruttura non interessata dei danni alluvionali, e tra novembre e dicembre la consegna lavori con la riattivazione della linea per i collaudi e la ripartenza. E' notizia recente che la Commissione Trasporti del Senato non ha avvallato gli emendamenti presentati per chiedere più risorse per l’intervento manutentivo dell'impianto, i poteri straordinari per il commissario Paolo Emilio Signorini oltre alla continuità della cassa integrazione per i lavorati".

"Entro dicembre 2024 il commissario dovrà preparare il nuovo piano industriale e bandire la gara per l’affidamento della concessione. Qualora il bando andasse deserto l’infrastruttura verrebbe affidata alla Regione. Sussiste come anche evidenziato dai sindacati un problema sugli ammortizzatori sociali poiché cosi strutturati hanno una seria difficoltà applicativa e di fruibilità".

"E' assolutamente indispensabile che venga attuato il ripristino dell’impianto, la salvaguardia occupazionale nonché l’individuazione di un progetto di riutilizzo e rilancio dell’infrastruttura nell'ambito di un più ampio sistema di gestione integrata delle rinfuse sostenibile dal punto di vista economico e ambientale - proseguono dalla minoranza - In tutto questo l'amministrazione comunale ha il dovere di tutelare l'impianto funiviario anche per scongiurare i licenziamenti del personale in forza".

Con questa interrogazione +Cairo vuole sapere se la giunta comunale ha incontrato l'azienda, la SU e i sindacati in merito alla situazione di crisi economica e occupazionale; se sono stati informati dei passi e del crono-programma; se hanno chiesto e ottenuto rassicurazioni relativamente agli ammortizzatori sociali anche in vista della data non rispettata di agosto 2022, nonché alla graduale erosione delle competenze professionali attualmente disponibili a fronte di prossimi pensionamenti, ovvero ad uscite volontarie che rischiano di pregiudicare la ripresa delle attività; se è stato definito come gestire il passaggio dei lavoratori".

"Dove il sindaco non avesse contezza esaustiva di quanto richiesto, al fine di acquisire informazioni utili in merito alla vicenda, chiediamo sempre al primo cittadino di invitare alla seduta del Consiglio comunale il commissario straordinario, i sindacati, il presidente della provincia di Savona e l'amministratore delegato Paolo Cervetti - concludono dal gruppo +Cairo - Questa situazione merita un impegno massimo da parte di tutte le istituzioni coinvolte, ognuna per la propria rispettiva competenza".