Savona, consegnati gli "Europass Diploma Supplement" agli studenti della sesta edizione del corso (FOTO)

Sono stati consegnati stamani nella sede dell'Unione Industriali Savonesi gli "Europass Diploma Supplement" ai diplomati della sesta edizione del corso di tecnico superiore per l'approvvigionamento energetico e la costruzione di impianti con specializzazione in efficientamento energetico nelle applicazioni industriali "industria 4.0" e nella domotica.

Il corso ITS 6 ha diplomato 9 studenti in un biennio che è stato caratterizzato dalla pandemia Covid-19 che ha comunque permesso agli studenti di frequentare i corsi al Campus di Savona, i laboratori al Ferraris-Pancaldo di Savona e gli stages in azienda.