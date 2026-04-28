Castelletto di Finale, rischio sul promontorio: chiusa e protetta l’area dell’Orecchio di Dioniso

Crescono, a Finale Ligure, l’attenzione e le misure di sicurezza in una delle location tra le più fotografate e apprezzate, non solo dietro alle videocamere, dell’intero litorale del levante cittadino.

A seguito delle ultime verifiche tecniche effettuate sul promontorio del Castelletto, sono emerse alcune criticità sotto il profilo della sicurezza, in particolare nell’area del grottone conosciuto come “Orecchio di Dioniso”, situato al di sotto dell’edificazione e accessibile dalla spiaggia sottostante al capo stesso.

Lo scorso 20 maggio 2025 si era verificato il distacco di rami e materiale vegetale che aveva reso necessario interdire ufficialmente il tratto di spiaggia immediatamente prospiciente la grotta. Nonostante la chiusura già disposta, è stato riscontrato come le attuali barriere siano state frequentemente oltrepassate, con accesso all’area sotto osservazione da parte di numerosi frequentatori.

Per questo motivo l’Amministrazione comunale ha deciso di intervenire con ulteriori misure di prevenzione e sicurezza. Il Comune ha già stanziato le risorse necessarie e commissionato una perizia geologica, dalla quale è emersa la necessità di eseguire opere di consolidamento e protezione del versante.

Parallelamente, fanno sapere sempre dal Palazzo di Città, si sta lavorando alla definizione del progetto esecutivo, che prevede l’installazione di reti di contenimento dal minor impatto visivo possibile, in considerazione del particolare pregio paesaggistico e turistico della zona, compatibilmente con la necessità di garantire le maggiori condizioni di sicurezza. Nel frattempo, in via precauzionale, verranno posizionate barriere temporanee più efficaci lungo la spiaggia, così da impedire l’accesso all’area fino al completamento degli interventi.

Il Comune sta inoltre dialogando con la proprietà privata del Castelletto per condividere il percorso tecnico e amministrativo più idoneo, anche alla luce della richiesta di ulteriori approfondimenti peritali avanzata dalla stessa proprietà, peraltro impegnata nel consolidamento del versante lato Ponente del promontorio.

«Comprendiamo il dispiacere che può derivare nel vedere un luogo così iconico in parte schermato da barriere, seppur temporanee – dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco – ma la priorità assoluta resta la sicurezza delle persone. In vista dell’imminente stagione balneare, e considerato che si tratta di una delle spiagge più frequentate e apprezzate per la propria essenza naturalistica del nostro territorio, soprattutto dai giovani, riteniamo doveroso adottare ogni misura necessaria per prevenire rischi e garantire l’incolumità pubblica».