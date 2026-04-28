Cairo, gara per il nido "Covo dei Birichini": il Comune punta ad una gestione stabile

Cairo Montenotte punta a rendere stabile il servizio socio-educativo per la prima infanzia del nido comunale “Covo dei Birichini”. Con una determinazione del 23 aprile 2026, l’amministrazione Lambertini ha avviato la gara pubblica per l’affidamento della gestione, con procedura aperta sopra soglia comunitaria.

L’appalto avrà una durata di tre anni, dal 1° settembre 2026 al 31 luglio 2029, con possibilità di proroga fino al 31 luglio 2030. L’importo a base di gara è pari a 1.092.390 euro più IVA, mentre il valore complessivo, comprensivo delle proroghe, sale a 1.655.138 euro più IVA.

Il nido, situato in via Medaglie d’Oro 29 in una struttura recentemente riqualificata, può accogliere fino a 42 bambini tra 3 mesi e 3 anni. Il servizio è stato attivato in via sperimentale e, secondo il Comune, ha registrato risultati positivi sia sul piano delle iscrizioni sia della qualità educativa.

L’obiettivo dell’amministrazione è ora quello di consolidare l’esperienza, trasformandola in un servizio stabile e continuativo attraverso l’individuazione di un gestore tramite gara pubblica, nel rispetto del Codice dei contratti e della normativa sui servizi educativi per la prima infanzia.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle politiche sociali locali e dell’utilizzo dei fondi PNRR per il potenziamento del sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni.