Assunzioni infermieri e Oss, Uil Fpl: "Rispettare l'esito del concorso pubblico"

La scrivente organizzazione sindacale intende annunciare al nuovo assessore alla Sanità di Regione Liguria, Angelo Gratarola, che tutta la Uil Fpl ritiene imprescindibile assicurare a tutti i vincitori di concorso il diritto di assunzione alle dipendenze del Servizio Sanitario Regionale.

Nella confusione generale, provocata da alcune dichiarazioni sconsiderate circa il blocco delle assunzioni dalle graduatorie di A.Li.Sa per infermieri e operatori socio sanitari per non mettere in difficoltà l’assistenza nelle residenze e case di riposo a seguito delle procedure concorsuali, la categoria che tutela anche i lavoratori della sanità continua a dichiararsi allarmata.