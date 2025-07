Asl2, in pensione il primario di Anatomia patologica Venturino: al suo posto come sostituta la dottoressa Errigo

Dopo 34 anni al San Paolo, Ezio Venturino lascia l'Asl2 per andare in pensione, a partire dal 6 luglio. Cresciuto professionalmente al San Paolo, Venturino per anni è stato una delle "colonne portanti" della sanità del Savonese e punto di riferimento per i giovani colleghi. Dalla settimana prosisma lascia l'incarico per la quiescenza.

Come sostituta, il primario uscente ha indicato la dottoressa Veronica Errigo. Errigo è medico patologo referente Breast Unit ASL2, referente Screening mammografico, segretario regionale SIAPeC-IAP Regione Liguria per il periodo 2023-2025 e referente Uropatologia ASL2.

Ezio Venturino ha iniziato la sua attività all’Anatomia patologica del San Paolo nel 1991, per diventare nei primi anni 2000 direttore della Struttura complessa di Anatomia patologica del San Paolo e successivamente, nel 2012, direttore della S.C. di Anatomia patologica dei quattro ospedali dell'Asl. Dal 2016 è diventato referente per le Anatomie patologiche del Dipartimento Interaziendale Servizi della Regione Liguria.