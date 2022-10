Celle, ancora ispezioni sul viadotto Sanda: avvisi per sgomberare via Lavadore

Rieccoli ancora, per l'ennesima volta in oltre un anno di tempo, gli ormai noti cartelli che periodicamente appaiono in via Lavadore, a Celle Ligure, per avvisare un'altra notte di ispezioni al soprastante viadotto Sanda della A10.

Gli interventi si terranno dalle 22:00 di stasera, mercoledì 12 ottobre, fino alle 6:00 di domani, giovedì 13 ottobre.

Per questo motivo, si legge nei cartelli posizionati dall'ente gestore, "si rende necessario lo sgombero delle aree di proprietà. A tal proposito si evidenzia che, la Società Aspi, non riconoscerà alcun danno eventualmente cagionato agli autoveicoli parcheggiati sulle aree sottostanti al viadotto, ancorché non legittimate all'accesso, né alla sosta sulle aree di nostra proprietà".