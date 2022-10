Pittaluga (Uil Liguria): "Cercasi assessore al Sociale, con chi dobbiamo confrontarci?"

Le risorse per l'inclusione sociale ci sono, ad esempio, quelle per il disturbo dello spettro autistico. A mancare è un interlocutore importante come un assessore che si dedichi alle delicate tematiche che toccano la popolazione ligure più fragile.

La presidenza del consiglio dei ministri lo scorso 29 luglio ha emanato un decreto nel quale sono esplicate le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità.

"La disabilità e la fragilità hanno bisogno di un interlocutore serio tra le istituzioni regionali - dichiara Alfonso Pittaluga, segretario regionale confederale Uil Liguria - Abbiamo bisogno di un approccio serio, di un metodo non burocratico ma politico con il quale confrontarci".

Il sindacato intercetta i bisogni della parte più fragile della popolazione, presso gli uffici di patronato c'è la fila per avere informazioni su tematiche dirimenti. "Manca un governo: è ora che l'istituzione regionale si attivi per non lasciare in solitudine un comparto fragilissimo".