Savona mette in luce una delle sue arti più antiche e caratteristiche: ecco il 55° Convegno Internazionale della Ceramica

Sarà per due giorni in un certo senso il "centro del mondo" Savona, per mettere in mostra una delle sue arti più antiche e caratteristiche.

Da domani, venerdì 14, a sabato 15 ottobre, la città della Torretta ospiterà, nei locali del Civico Museo Archeologico e della Cittàil 55° Convegno Internazionale della Ceramica organizzato dal Centro Ligure per la Storia della Ceramica in collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri, il Civico Museo Archeologico e della Città, il Comune di Savona, l’Università degli Studi di Genova e la Fondazione De Mari.

Il tema del convegno, “Lo studio della ceramica nel 2022: metodologie e case studies”, verrà articolato in quattro distinte sezioni: classificazione, gestione e quantificazione dei dati; rendering, fotogrammetria e disegno tradizionale; indagini scientifiche e multidisciplinari; piattaforme digitali, repository e fruizione dei dati.

Ai lavori (che sarà possibile seguire anche in remoto tramite la piattaforma Teams: 7va6ilk) prenderanno parte con proprie relazioni oltre cinquanta studiosi e ricercatori provenienti da università, soprintendenze, musei e centri di ricerca italiani ed esteri.