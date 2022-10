Albissola Marina, si alle luminarie natalizie ma con parsimonia: luci accese solo fino alla mezzanotte

La crisi energetica e l'aumento dei costi delle bollette, anche per la pubblica amministrazione, cambia ma non cancella del tutto la tradizione delle caratteristiche luminarie ad Albissola Marina.

Anche nelle prossime festività natalizie, dal 3 dicembre all’8 gennaio, la capitale della ceramica si illuminerà per celebrare il Natale e ricreare quella magica atmosfera gioiosa che solo questa particolare festività sa regalare. Ma all'insegna della parsimonia.

Le luminarie, comprese quelle "d'artista" tipiche della località del levante savonese restaurate da alcuni anni, saranno infatti accese dalle 17 alla mezzanotte, con eccezione per le notti del 24 e 31 dicembre per le quali saranno operative fino alle 6 del giorno successivo.

Un'ora in meno rispetto agli anni scorsi "a causa dell'attuale crisi energetica, e in considerazione del momento d'incertezza per l'aumento dei costi dell'energia elettrica" spiegano dalla Giunta Nasuti nella delibera che approva una spesa massima di 20mila euro per il servizio, comprensivo di luci da affittare per l'abbellimento "dei luoghi centrali e caratteristici del paese, nonché nelle principali zone commerciali".

"L’Amministrazione ritiene di importanza strategica la promozione culturale e turistica e la valorizzazione del territorio ai fini del progresso e dello sviluppo della comunità locale", compresa quindi quella derivante dalle luci natalizie, utili ad aumentare "l’attrattività della cittadina, sia per i turisti che per i residenti, in particolar modo durante festività", si legge nell'atto della Giunta.

La decisione sembra presa, tuttavia dall'Amministrazione precisano: "Verrà costantemente monitorata la situazione prima di procedere all'affidamento definitivo del servizio".