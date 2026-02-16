Turismo, le nuove strategie nascono nelle Grotte di Borgio Verezzi: albergatori e Regione a confronto sul futuro della Riviera

Le nuove strategia dell’accoglienza turistica nel Ponente Ligure si decideranno all’interno delle Grotte di Borgio Verezzi. Sarà questa cornice suggestiva a ospitare mercoledì 18 febbraio l’Assemblea Generale dell’Unione Provinciale Albergatori Savona. Un appuntamento che promette di andare ben oltre la semplice riunione associativa, trasformandosi in un vero e proprio laboratorio di idee su economia, ambiente e sviluppo del territorio.

"Un’assemblea – anticipa la presidente dell’Unione provinciale albergatori Stefania Piccardo - che non è solo un resoconto di quanto fatto, ma un trampolino di lancio verso un turismo più consapevole, solido e, perché no, capace di sorridere delle proprie sfide".

L'apertura dei lavori, prevista per le 15, vedrà un saluto delle istituzioni locali e dei vertici di categoria. Dopo il benvenuto del sindaco di Borgio Verezzi, Renato Dacquino, si alterneranno le relazioni di Carlo Scrivano (direttore UPASV) e Caterina Sambin (presidente dell’Unione Industriali di Savona). Presente anche Enrico Lupi, presidente Camera Commercio delle Riviere di Liguria. Il compito di tracciare la rotta e introdurre il dibattito spetterà alla presidente UPASV, Stefania Piccardo, figura chiave per la visione strategica dell'associazione degli albergatori savonesi.

L’assemblea entrerà poi nel vivo con una nutrita rappresentanza della Regione Liguria: dalla vice presidente Simona Ferro agli assessori Luca Lombardi (Turismo) e Paolo Ripamonti (Ambiente), fino al consigliere Angelo Vaccarezza. Il confronto verterà sulle sfide che i piccoli comuni e le strutture ricettive devono affrontare in un mercato globale sempre più esigente. La seconda parte del programma prevede un’analisi tecnica del settore con il contributo di Romina Galleri, Economista Research Department di Intesa San Paolo che presenterà una ricerca sul tema delle leve strategiche per la valorizzazione del turismo in Liguria, con un focus sul territorio savonese. Seguirà l’intervento del Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria di Intesa San Paolo Andrea Perusin, che analizzerà il binomio tra turismo ed economia, offrendo una panoramica sulle iniziative che la banca mette a disposizione per la crescita del territorio.

Non mancherà un tema caldissimo: la sostenibilità. Francesco Cinaglia di Easy ESG risponderà a una domanda tanto diretta quanto attuale: "Gli ESG servono?". Un approfondimento necessario per capire come i criteri ambientali, sociali e di governance stiano diventando il nuovo metro di giudizio per l'efficienza aziendale. Il gran finale sarà affidato al talento e all'ironia ligure di Andrea Di Marco.