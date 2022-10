I sindaci della Val Bormida ricevuti in Regione dal vicepresidente Piana: sinergia per un progetto legato all'outdoor

Mattinata in Regione per gli amministratori della Val Bormida che, insieme ai sindaci di Stella e di Onzo, sono stati ricevuti dal vicepresidente Alessandro Piana e da due funzionari dell'ente regionale.

"Il tema dell'incontro è conoscere i bandi ancora aperti del PSR, alcuni bandi hanno esaurito i fondi disponibili - spiega Roberto Molinaro, sindaco di Cosseria - Per cui abbiamo deciso di iniziare a lavorare in sinergia su un progetto che possa coinvolgere i Comuni della Val Bormida e se possibile anche della Valle Erro al fine di poter presentare nel 2023 con l'apertura di nuovi fondi dedicati all'outdoor un macro progetto. La volontà è di lavorare insieme e non presentare un progetto per ogni singolo comune; la finalità è di poter rivalutare la nostra sentieristica, mettendo in risalto le nostre eccellenze naturalistiche, storiche, culturali, Folkloristiche ed eno gastronomiche".

"É un obiettivo ambizioso da perseguire, tuttavia durante l'incontro gli amministratori presenti sono stati molto favorevoli ad accettare questa sfida perchè crediamo che la Valle meriti di essere rivalutata e di adeguarsi alle esigenze contingenti di chi desidera visitare i nostri comprensori. Si partirà con un tavolo di regia ed un comune capofila e la ferma intenzione di lavorare per una progettualità che possa dare un nuovo impulso alle attività economiche locali" ha concluso il sindaco Molinaro.