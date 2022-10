La Cna della nostra Regione al TTG di Rimini: presentati pacchetti turistici per tutte le stagioni

La Cna della nostra regione continua ad essere protagonista in questi giorni al TTG Travel Experience di Rimini, punto di riferimento per gli operatori turistici nazionali e internazionali.

La delegazione dell’associazione ha portato la Liguria alla manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo.

Marco Misicchia, presidente nazionale di Cna Turismo e Commercio ha così spiegato la presenza della rete di imprese al TTG: “Il movimento turistico sta crescendo e lo si vede anche qui a Rimini. Noi di Cna siamo attivi sull’intera filiera e siamo qui con otto regioni che presentano i loro pacchetti turistici a 300 operatori stranieri. Siamo orgogliosi per la sfida che stiamo cercando di portare avanti e abbiamo ottenuto in questi giorni un grande successo”.

"Abbiamo tenuto ieri la direzione nazionale di Cna Balneari - ha detto Cristiano Tomei - e, in attesa della mappatura delle coste per la rilevazione della consistenza della concessioni sulle spiagge, abbiamo creato una piattaforma di istanze per tutelare le imprese. Questo affinchè ci possa essere la continuità imprenditoriale delle aziende, che sono una eccellenza nel panorama continentale e che sono state protagoniste nella ripartenza del turismo nelle ultime stagioni".

“E’ un tour operator appena nato – ha detto Emanuele Guglielmi di ‘Ligurian Life’ – che ha l’obiettivo di portare il ponente ai turisti nel periodo tra l’autunno e la primavera. Essere qui a parlare con i buyer di tutto il mondo è importante, in modo da presentare pacchetti vacanza tra 5 e 7 notti con soggiorni in strutture ricettive della costa e dell’entroterra, fino alle montagne a 2.000 metri, che si affacciano sul mare. Senza dimenticare olio, vino e floricoltura interagendo sul territorio, magari con le biciclette e altri mezzi di trasporto puliti”.