Sanremo, il Prof. Bassetti accolto al Casinò al grido di "Assassino": pochi i facinorosi che lo hanno contestato (Foto e Video)

E’ stato accolto prima da uno sparuto gruppo di facinorosi ‘no vax’ al grido di “Assassino” e poi da un folto pubblico che lo ha invece applaudito per il suo lavoro e per il suo libro, il Prof. Matteo Bassetti, che oggi pomeriggio ha presentato al Casinò ‘Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contri i nemici invisibili’ (Ed. Piemme).

Alcuni minuti prima del suo arrivo, una decina di manifestanti con tanto di cartelli, ha atteso Bassetti che, invece di transitare dalla classica ‘Porta teatro’ è entrato al Casinò direttamente con la macchina. Una volta dentro il foyer ha risposto alle domande dei giornalisti e, poco dopo, è stato assalito e minacciato da alcuni manifestanti. Difeso dalle forze dell’ordine è potuto poi entrare in teatro, confermando di non voler risponde alle invettive: “Basta guardare chi è in teatro” ha detto.

Bassetti ha fatto il punto della situazione sul Covid a quasi tre anni dall’inizio della pandemia: “Vediamo il rialzo di un 30% in tutta Europa ma, attenzione, perché questo significa persone con tampone positivo che, fortunatamente, non significa rialzo delle forme gravi. Anche in Liguria arrivano e arriveranno in ospedale per problemi diversi dal Covid e si trovano col tampone positivo. Dobbiamo differenziare i due scenari e credo sia molto importante anche nelle prossime settimane”.

Sul suo libro c’è scritto che il Covid ce lo siamo anche un po’ cercato, cosa significa? “Questo mondo lo abbiamo trattato troppo male e, chi è stato in un mercato dell’umido in Cina prima del Covid, ha capito perché un problema infettivo doveva scoppiare. L’uomo non ha rispettato la natura e questa si è ribellata e questo è un virus che era di un pipistrello ed è passato all’uomo. Non rispettiamo la natura e non è evidentemente un modo buono di gestire la situazione sulla terra”.

Come sarà il prossimo inverno, sarà più sereno dei precedenti? “Io penso di si perché i benefici avuti dalle vaccinazioni sono significati, soprattutto sulle forme gravi”.

Il libro: alternando vicende autobiografiche e riflessioni con i numeri alla mano, Il mondo è dei microbi è una guida chiara e accessibile, capace di spiegare in forma semplice le complessità di una materia con cui tutti stiamo facendo i conti. “Sarò brutale: il Covid ce lo siamo, in parte, andati a cercare. Evitare una futura pandemia sta solo a noi, alla nostra volontà e al nostro senso di responsabilità”. Siamo ancora dentro la pandemia, eppure nuove e importanti sfide aspettano la scienza e la medicina in particolare. Il Covid-19 non è il nostro unico problema. In questi anni i batteri, i virus, i funghi, i protozoi, che fanno meno paura di un tumore o una gamba rotta, sono diventati sempre più potenti. Sono loro i veri padroni del mondo, ci precedono e a noi sopravvivono. Sono con noi anche dove pensiamo di essere al sicuro, perfino nei luoghi sterili. E siamo stati noi a renderli più pericolosi con le nostre abitudini. Con un uso (o un abuso) sconsiderato degli antibiotici, anche solo per un banale mal di gola o qualche lineetta di temperatura. Questi farmaci, che hanno contribuito a portare l'aspettativa di vita media oltre gli ottanta anni, rischiano di non funzionare più. Come si può, allora, convivere con questi nemici invisibili? Quali rimedi o accortezze ci offre la medicina? Bisogna capire cosa fare, cambiare il presente per salvare il futuro, perché le nostre scelte condizioneranno in maniera irreversibile la vita delle prossime generazioni. Matteo Bassetti, volto notissimo in televisione, presenza rassicurante e competente (e sotto scorta per le minacce dei no vax), oltre che scienziato di fama internazionale, ci porta dentro la prossima emergenza sanitaria.

Il prof. Matteo Bassetti è tra i volti più noti che il grande pubblico ha imparato a conoscere durante la pandemia.Infettivologo e ricercatore, è Professore Ordinario di Malattie Infettive dell'Università di Genova e Direttore del reparto Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova.

