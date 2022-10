Vado, procedono i lavori per la diga a difesa del porto : posato nei giorni scorsi il primo mega cassone

Foto tratta dal video pubblicato da Ports of Genoa

Ha tutte le dimensioni di un'opera senza dubbio fuori dall'ordinario, quasi da record, quella della nuova diga foranea voluta dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale allo scopo di proteggere il bacino portuale e migliorarne l'accessibilità marittima.

Nei giorni scorsi è stato posto in acqua il primo cassone alto 26,5 metri con una pianta che misura 682 metri quadrati, è la più grande mai realizzata all'interno di Dario, il bacino galleggiante dedicato alla prefabbricazione del "blocco" per il cui basamento sono stati utilizzati 630 metri cubi di calcestruzzo armato con 450 tonnellate di acciaio, mentre per lo sviluppo del fusto sono stati impiegati 110 metri cubi di cemento ogni metro di elevazione.

Sono durate circa 6 ore le operazioni di varo sono durate che hanno impiegato ingegneri, tecnici e maestranze specializzate che, grazie all'aiuto di 3 rimorchiatori, hanno trainato il cassone nel punto di ormeggio.

"La prossima fase - spiegano dall'Autorità Portuale - prevede la realizzazione della soletta e lo spostamento della struttura nel punto in cui verrà riempita e posata sul fondale, a seguire prenderà forma la parete verticale frangiflutti. Il progetto della nuova diga di Vado prevede lo spostamento verso mare degli attuali 13 cassoni e il potenziamento dell'opera foranea con ulteriori 4 strutture cellulari".

La posa è il secondo significativo passaggio dopo la realizzazione, avvenuta lo scorso maggio, dello scanno di imbasamento con il versamento in mare di materiale lapideo proveniente dalla vicina cava vadese Trevo.