Il Chinotto di Savona a Melaverde, su Canale 5: storia, virtù e utilizzi dell’agrume presidio Slow Food

Melaverde, lo storico programma televisivo in onda su Canale 5 alle 11.55, nella puntata odierna (16 ottobre) torna nel savonese, dove i due conduttori on the road Ellen Hidding e Vincenzo Venuto parleranno del Chinotto di Savona.

In giro per l’Italia alla ricerca delle eccellenze agricole e alimentari del nostro Paese, Melaverde fa tappa nel ponente ligure per far conoscere il Chinotto di Savona, un agrume poco conosciuto e molto particolare, oggi presidio Slow Food. Un frutto con una storia piena di curiosità. Si dice lo abbia portato in Italia un savonese dalla Cina, ed ecco allora da dove deriverebbe il suo nome comune: chinotto.

Si tratta di un frutto molto amaro che diventa buonissimo se candito ad esempio, e, meglio ancora, se utilizzato in pasticceria. Melaverde, racconterà allora come funziona il processo di canditura, per poi incontrare un pasticcere savonese che spiegherà come il prezioso agrume può essere utilizzato in tanti dolci.

I telespettatori potranno scoprire non solo come utilizzare il chinotto in cucina, ma anche gli altri “mondi” in cui è entrato, come quello dei profumi e della cosmesi. Un frutto che rischiava di scomparire, ma che a Savona ha trovato nuova vita grazie a tanti progetti.