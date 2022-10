Cairo, il 22 ottobre concerto lirico al teatro "Osvaldo Chebello"

Il 22 ottobre alle ore 21 avrà luogo un concerto nel teatro "Osvaldo Chebello" di Cairo Montenotte, ad ingresso libero. In programma, le arie più famose del repertorio lirico Italiano e internazionale. La serata si terrà a conclusione di una Masterclass tenuta dal M° Marco Zambelli, direttore d'orchestra, e dal tenore Charles Castronovo, dal 18 al 22 ottobre.

I due artisti si sono conosciuti in occasione di un “Roméo et Juliette” all’Opera di Dallas, e dalla profonda intesa musicale, é nata un’amicizia che dura ormai da oltre 10 anni. Questa è un’iniziativa ambiziosa, nata dal desiderio del Maestro e di Marika Colasanto, Soprano e sua compagna, di offrire a giovani cantanti un momento di studio full immersion nella cornice ideale di Cairo Montenotte.

La proposta è stata accolta con grande entusiasmo dalla Presidenza e Direzione della Banda G.Puccini e dal Comune, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore alla Cultura, e ha visto inoltre la collaborazione della Scuola di Formazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, all’interno del cui Teatro si svolgono le lezioni.

La Masterclass ha un respiro internazionale, accogliendo talenti provenienti prevalentemente da Paesi stranieri (Stati Uniti, Russia, Lettonia…) e oltre a rappresentare un’opportunità di crescita artistica, offrirà loro una vetrina per essere ascoltati da personalità del mondo operistico. Al Concerto finale, infatti, presenzieranno direttori artistici, direttori d’orchestra e agenti.

Charles Castronovo, riconosciuto internazionalmente come uno dei migliori tenori lirici della sua generazione, si è esibito nei principali teatri del mondo (Metropolitan Opera, Royal Opera House, Berlin State Opera, Vienna State Opera, Paris Opera, Festival di Salisburgo, San Francisco, Los Angels…), interpretando i ruoli principali del repertorio tenorile, da Mozart a Puccini.

Marco Zambelli, direttore d’orchestra, ha diretto repertorio Operistico, Corale e Sinfonico per oltre 25 anni praticamente in tutti i continenti - dai Paesi Scandinavi a Israele, dagli USA all’Estremo Oriente, dalla Nuova Zelanda al Messico - ma soprattutto in Europa. Mette a disposizione dei suoi allievi quanto appreso in 35 anni di carriera, durante i quali ha avuto modo di collaborare con grandi cantanti di fama mondiale (Leo Nucci, Rolando Villazon, Gregory Kunde, Teresa Stratas, Samuel Ramey, Mariella Devia, Ildebrando d’Arcangelo…).