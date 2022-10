Diocesi Savona-Noli, a Montemoro e Cadibona rinviato l’ingresso del nuovo parroco don Biju John

Per motivi di salute è stato rinviato l'ingresso, previsto il 22 ottobre, come nuovo parroco a Montemoro (Savona) e Cadibona (Quiliano) di don Biju John, da domenica scorsa guida pastorale della comunità Santissima Trinità in Chiavella a Savona al posto di don Giuseppe Noberasco. Il 50enne sacerdote indiano farà il suo ingresso domenica 6 novembre alle ore 15 a San Giacomo Apostolo in Montemoro con la liturgia della Parola e alle 16 a Sant’Anna in Cadibona. In entrambe le frazioni sostituirà don Marco Fossile, che rimarrà titolare delle comunità fino al 5 novembre.