Contratto integrativo Reefer, Fit Cisl a favore: "Miglioramento per flessibilità e condizioni economiche dei lavoratori dell'azienda"

Confusione e poca coerenza. E' questa l'accusa che arriva in replica da Fit Cisl alle dichiarazioni rilasciate al nostro giornale ieri da Alessio Negro, delegato Culp e coordinatore porto di Filt Cgil Savona, che accusava gli altri due sindacati confederali di aver posto il proprio assenso al nuovo contratto integrativo proposto per i lavoratori di Reefer Terminal.

"Abbiamo letto alcune inesattezze da parte di Filt Cgil sull'integrativo proposto da Reefer Terminal e ci sembrava corretto spiegare meglio la realtà legata a questo accordo, votato favorevolmente dal 90% dei lavoratori in assemblea, per il quale si è preso spunto da altri firmati unitariamente nei porti nazionali" spiega il segretario Danilo Causa, ricordando come attualmente, per i lavoratori in questione, vi siano dodici giorni di flessibilità al mese pronti a diventare otto, mentre i giorni di prolungamento orario sarebbero al massimo undici l'anno (ossia uno al mese) "nel rispetto delle norme contrattuali della legge 66/03 in cui si afferma come nell'arco delle ventiquattr'ore debbano essere undici quelle di riposo".

"In particolare, essendovi meno giornate di flessibilità, si darebbe ai lavoratori la possibilità di gestire meglio il proprio tempo libero, oltre a guadagnare qualcosa in più - spiega Causa - Anche per la Culp, che ha già confermato l'aumento preventivo delle giornate in Reefer, vi sarebbe più lavoro, come tra l'altro evidenziato dalla Commissione Consuntiva dove si parlava di organico del porto e dov'è stato approvato nel mese di giugno da parte di Autorità Portuale, terminalisti, Compagnia, Cgil, Cisl e Uil annunciando diecimila chiamate in più rispetto alle attuali nel prossimo anno".

"Noi non facciamo gli interessi né di una né dell'altra azienda, non dobbiamo rendere conto a nessuno se non ai lavoratori che cerchiamo di rappresentare al meglio, e non differenziamo il nostro atteggiamento a seconda della casacca che indossano. Auspichiamo che il 25 ottobre si chiuda l'integrativo Reefer al meglio - continua Causa - dopodiché vorremmo portare un integrativo anche alla Culp (ora sprovvista) che porti pari dignità a tutti i lavoratori del porto in modo che non vi sia più differenza tra di loro, sia che sia un dipendente del terminal che un discontinuo della Culp, naturalmente ognuno con le proprie peculiarità e differenze. Con l'integrativo si potrebbe avere un aumento retributivo che questi ultimi aspettano da ormai troppo tempo".