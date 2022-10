Pista ciclabile di via Nizza, dito puntato di una savonese: "Utilizzata come parcheggio e non è sicura"

"Non mi sento sicura con una bambina piccola ed è poco utile così utilizzata come parcheggio".

Non mancano le polemiche in merito alla pista ciclabile di Corso Vittorio Veneto e via Nizza a Savona con una savonese che ha puntato il dito per via della presenza delle auto parcheggiate nella zona.

A giugno era diventata ufficiale e le critiche sui social non si erano fatte attendere per via dell'occupazione non consentita sul tratto riqualificato con le multe e le rimozioni che erano fioccate per una decina di mezzi. Nel contempo però residenti e commercianti, come già avvenuto in passato, non avevano fatto mancare le critiche per il taglio dei parcheggi derivanti dal restyling.

"Noi abitiamo a Bergeggi e durante la bella stagione abbiamo provato ad attraversarla ma è veramente complicato perchè è utilizzata come parcheggio soprattutto nella zona delle scuole di corso Vittorio Veneto - prosegue la cittadina - abbiamo segnalato ai vigili questa situazione ma c'è stato risposto che nell'orario mattutino non hanno abbastanza agenti. Ora tutte le mattine la vedo così. All'inizio è stato un po' meglio ma da quando hanno riaperto la scuola è durissima".

La pista ciclabile è stata criticata anche per la mancata presenza di continuità, con diversi tratti che sono interrotti e poi ripresi alcuni metri dopo.