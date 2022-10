Celle, conclusi i lavori sull'ex cinema Giardino: spazio all'archivio e ad una sala polivalente

Con la consegna e l'approvazione del collaudo sono stati conclusi i lavori di completamento architettonico ed impiantistico dell'ex Cinema Giardino di via Avogradro a Celle Ligure.

L'edificio è stato costruito a seguito della demolizione della vecchia struttura di proprietà comunale che si trovava in uno stato di totale abbandono e degrado.

La struttura attualmente è costituita da un piano seminterrato utilizzato come box auto (quasi interamente di proprietà privata a seguito di avvenute vendite dei singoli box auto), un piano terra con funzione di archivio comunale e un piano primo adibito a sala polifunzionale.

"L'archivio vero e proprio, inteso come zona di deposito dei volumi, si trova al piano terra e occupa una superficie di circa 355 mq - spiegano dal comune - L'archivio è diviso in due sezioni poste in due locali diversi: l'archivio storico, di circa 169 mq e l'archivio moderno, con una superficie di 186 mq".

"La ventilazione degli ambienti soggetti alla presenza di persone è di tipo naturale ed è affidata alle finestre posizionate nei prospetti nord-est e sud-ovest. Per la zona archivio, oltre alle finestrature che saranno normalmente chiuse, la ventilazione è meccanica a ricambi orari e il comparto è stagno ai fini antincendio - proseguono dall'amministrazione comunale - Ai fini della prevenzione incendi, gli archivi sono stati compartimentati e delimitati da pareti e controsoffitto REI; inoltre, sono state realizzate due uscite di sicurezza: una corrispondente alla porta di ingresso (prospetto nord-ovest) e l'altra posizionata nell'archivio moderno, sul prospetto sud-ovest e collegata a una scala metallica esterna. E' stato anche installato, oltre alle dotazioni correnti (estintori e naspo) un impianto antincendio a gas inerte completo di un impianto di rivelazione fumi".

Il primo piano è composto da un disimpegno in corrispondenza dell'arrivo della scala e della piattaforma elevatrice, da una zona destinata a servizi igienici, dalla sala polivalente e da un ampio terrazzo.

La sala polivalente, a pianta rettangolare, occupa una superficie di circa 250 mq ed è dotata di 3 uscite di sicurezza collegate rispettivamente con le scale interne, una rampa esterna e una scala esterna. Dalla sala polivalente si accede ad un terrazzo a pianta rettangolare di circa 170 mq.

Il costo complessivo dell'opera ammonta a 927mila euro ed è stato realizzato dalla Società Punta dell'Olmo SPA a seguito di una convenzione urbanistica.