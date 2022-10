Celle, rimosse 7 palme colpite dal punteruolo rosso: via alla sostituzione

Sono in corso a Celle Ligure gli interventi di sostituzione delle palme colpite dal punteruolo rosso sul lungomare.

"Purtroppo si è reso necessario procedere all'abbattimento di alcuni esemplari ormai compromessi dal punto di vista fisiologico o in cui gli stessi manifestino segni, sintomi o difetti gravi per i quali un intervento migliorativo o di messa in sicurezza comporterebbe il mancato rispetto delle buone norme arbori-colturali" dicono dal comune.

Per la precisione le palme che saranno rimosse sono 7 palme (Phoenix canariesis): 4 esemplari in piazza del Popolo, 3 sul lungomare zona convento, biblioteca e Chalet.

A sostituzione delle piante abbattute è stata prevista la piantumazione sul posto di 5 Washingtonia, 1 Syagrus romanzoffiana e 1 Phoenix dactilifera.