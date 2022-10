Ex vetreria Savam pericolante, perizia arrivata: la prossima settimana l'incontro tra gli enti interessati

Il "d-day" è stato fissato: venerdì prossimo si terrà l'atteso incontro per la questione relativa all'ex vetreria Savam di Altare. Come oramai noto, dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco a fine settembre, il paese è stato diviso in due a causa della chiusura di via XXV Aprile e via Cesio. Un provvedimento adottato per le condizioni di degrado in cui versa l'immobile.

"Abbiamo voluto questo incontro sul nostro territorio - spiega il sindaco Roberto Briano - La perizia di Città del Vetro è arrivata questa settimana in leggero anticipo. Per dare il tempo a tutti i soggetti interessati di leggere il documento è stato deciso di fissare la riunione per la prossima settimana".

"Come comune stiamo lavorando serratamente. Tutti i giorni siamo in contatto con le istituzioni. La viabilità interna al paese non è importante solamente per Altare, ma anche per la Val Bormida e il basso Piemonte. Rappresenta una valvola di sfogo quando la galleria Fugona viene chiusa oppure in caso di maltempo".

"Molte persone parlano senza sapere. Procedere autonomamente con una propria ordinanza di demolizione col rischio che venga impugnata non è la soluzione migliore. Tutto questo porterebbe ad allungare ulteriormente i tempi. Bisogna agire con tranquillità, senza fare passi dettati dalla fretta".

Oggi intanto è prevista la riapertura della strada del Castellaro, un'arteria minore in alternativa alla via che attraversa la zona industriale. Sarà a doppio senso con divieto di transito per mezzi aventi una massa superiore alle 3.5 tonnellate.

"Aspettiamo con ansia la riunione della prossima settimana - conclude il primo cittadino - Siamo qui per collaborare con la massima trasparenza. Capisco il malessere di cittadini e commercianti, ma purtroppo nessuno possiede la bacchetta magica. Il nostro impegno resta massimo".