La proposta dell'associazione AMA: "Un museo a cielo aperto nel centro storico di Altare"

"Un progetto ambizioso. L'obiettivo? Ampliare l'offerta turistica dando prestigio ad artisti noti o sconosciuti".

L'iniziativa proposta all'amministrazione comunale è stata lanciata dall'associazione "Arti e Misteri di Altare": "Perché non realizzare un museo a cielo aperto nel centro storico? Non sarebbe ne’ una mostra, ne’ un'esposizione di opere di singoli artisti. Verrebbe gestito da noi e ampliato costantemente grazie a donazioni estemporanee o in occasione di specifici eventi. Essendo incorporato nell’area urbana cittadina diventerebbe proprietà del comune come monumento cittadino".

Chiare le regole di ingaggio: "Le opere affisse permanentemente su pareti esterne di edifici privati e pubblici non dovranno creare inutili ingombri o interferenza al traffico o ai passanti, né ostruire finestre, porte, cassette dei contatori di utenze elettriche ecc. Eventuali sculture saranno poste in posizione tale da essere facilmente visibili e non creare disagi alla circolazione o ai pedoni. Verrano posti cartelli (a carico del comune) che indichino l’intinerario del museo a cielo aperto, e delle insegne con la relativa mappa e il nome degli artisti che hanno partecipato. Sempre il municipio dovrà dare il benestante all'esecuzione di questa opera artistica, cosi come i proprietari degli immobili coinvolti che miglioreranno in estetica e in valore commerciale".

L'associazione AMA indicherà il tema che potrà variare a seconda dell'evento organizzato: "Chiunque potrà partecipare con opere proprie: sia i cittadini di Altare, sia persone provenienti da altri comuni o regioni, italiani o stranieri. Non necessariamente professionisti o iscritti ad associazioni culturali o artistiche. I partecipanti e le loro creazioni dovranno essere accettati dal Consiglio Artistico del Museo a Cielo Aperto. L'iter avverrà attraverso la presentazione di un bozzetto dell'opera proposta in formato A3 o comunque ben rappresentativo e dettagliato, una volta giudicato positivamente potrà essere riprodotto dall'artista".

"Le creazioni non dovranno riportare soggetti o simboli relativi a significati politici, razziali, volgari, o offensivi in qualsiasi modo. Le dimensioni? Indicativamente 30x40cm se rettangolari o di 30 cm di diametro se rotonde. I progetti “fuori misura” saranno comunque valutati dal Consiglio Artistico di volta in volta. Oltre ad essere appese al muro in modo permanente, con finitura resistenze alle intemperie (pioggia, ghiaccio, ecc.), i lavori dovranno essere preferibilmente in ceramica (se non differentemente e specificamente indicato dal Consiglio Artistico del Museo a Cielo Aperto)", aggiungono dall'associazione.

Il regolamento molto dettaglio descrive anche i costi, la partecipazione di eventuali sponsor, il cosa si intende per "ceramica" e le caratteristiche delle opere, entrando anche nel dettaglio, come la presenza del nome, la data di realizzazione e i colori da usare. Ogni artista potrà partecipare con una sola creazione, a meno che non venga differentemente richiesto o concesso. I lavori saranno donati all'associazione senza alcun compenso nei confronti dei relativi artisti.