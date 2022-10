Ceriale saluta Ennio Fazio: chiesa gremita per l'addio all'ex sindaco

E' giornata di lutto cittadino oggi a Ceriale, un atto più che importante in segno di rispetto e di ricordo per Ennio Fazio, ex sindaco dal 2008 al 2018 e proprio in questa giornata il paese gli ha tributato l'ultimo saluto nella gremita chiesa di San Giovanni Battista.

Parenti, amministratori locali, amici, conoscenti, infatti hanno voluto rendergli omaggio nella commozione generale con la cerimonia che è stata officiata da Don Mattia, concelebrata dal nuovo parroco di Ceriale don Davide Carrara.

Lo scorso 20 ottobre infatti nei boschi di Calizzano si era consumata la tragedia con Fazio, 69 anni, che aveva perso la vita a causa pare di un problema cardiaco.

Era stato colto da un malore mentre si trovava alla ricerca di funghi nei boschi della Val Bormida: inutili per lui erano stati i soccorsi prestatigli dal personale medico, che purtroppo non aveva potuto far altro che constatarne il decesso.

Nel comune del ponente savonese è stata esposta la bandiera a mezz’asta, listata a lutto nel palazzo comunale e nel prossimo Consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex primo cittadino per due mandati.

"Una tragedia immane che colpisce tutta la nostra cittadina e non solo: Ennio Fazio è stato protagonista della vita pubblica e amministrativa di Ceriale, oltre a diversi incarichi ricoperti nel settore agricolo e floricolo" aveva dichiarato il sindaco Luigi Romano.