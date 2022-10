Carcare, mercoledì 26 ottobre incontro pubblico dell'amministrazione: in 4 anni ottenuti 1 milione di euro

Si svolgerà mercoledì 26 ottobre, alle ore 21 nella sala riunioni del Centro Polifunzionale di Carcare, l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale per far conoscere come sono stati ottenuti e spesi, i finanziamenti cosiddetti di “somma urgenza” che, si attivano in occasione di eventi alluvionali o di calamità naturale.

Tema della serata, sarà la descrizione consuntiva di una serie di interventi di carattere risolutivo che, a cavallo degli anni 2019 e 2022, hanno impedito la chiusura di strade fondamentali, hanno assicurato il drenaggio delle acque piovane, hanno ripristinato erosioni collinari, sicure conseguenze di possibili disagi per i cittadini.

L’elenco delle opere eseguite e quelle che ancora arriveranno coprono diverse località del territorio carcarese, maggiormente soggette alle fragilità del dissesto idrogeologico:

- Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di via L.Corsi - anno 2019 – micro palatura strada e collina per smottamento a valle - 130 mila €

- Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di via Boselli - anno 2019 – muro di contenimento - 50 mila €

- Lavori di messa in sicurezza delle reti tombinate – anno 2019 – Vie Gioberti, Barrili, Mascagni - 52 mila € -

Lavori di messa in sicurezza della strada comunale di via XXV Aprile - anno 2019 – scogliera in sponda destra torrente Nanta - 150 mila €

- Lavori di messa in sicurezza delle infrastrutture viabili - anno 2019 - Vie Gioberti, Barrili, Mascagni - 100 mila €

- Lavori di messa in sicurezza del versante in sponda destra del rio Cornareto - anno 2019 – muro di contenimento - 100 mila €

- Lavori di ripristino del manto impermeabile delle coperture degli edifici scolastico e sportivi - anno 2019 – palazzetto dello sport e scuola materna - 72 mila €

- Lavori di messa in sicurezza strada per san Giovanni del Monte - anno 2021 – scogliera in sponda destra del fiume Bormida - 117 mila €

- Lavori di messa in sicurezza e regimazione acque delle strade comunali di via L.Corsi e via Boselli – anno 2022 – regimazione acque collina della Boccialina - 250 mila €.

“Tra gli obiettivi strategici del Comune di Carcare, durante questo mandato amministrativo, c’è sicuramente la soluzione dei problemi legati al dissesto idrogeologico del suo territorio. Lo dimostrano i numeri dei finanziamenti economici ottenuti non solo come prima elencati per i casi di somma urgenza ma anche gli altri arrivati sempre da enti superiori per la messa in sicurezza del fiume Bormida e dei suoi affluenti contro i rischi alluvionali. Solo un miope non potrebbe comprende la valenza, proiettata nel futuro, di questo segmento di attività amministrativa che, ha fatto arrivare a Carcare più di 5 milioni di euro per mettere in sicurezza gli interessi primari della cittadinanza.” ha detto nel merito il sindaco di Carcare Christian De Vecchi.