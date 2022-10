Varazze, all'Oratorio Salesiano la cittadinanza onoraria. Sindaco Pierfederici: "Luogo di formazione per tanti ragazzi"

Nel Consiglio Comunale di domani 25 ottobre sarà conferita la cittadinanza onoraria all'Oratorio Salesiano di Varazze da parte dell’Amministrazione Comunale.

"Con questo conferimento vogliamo rendere merito alla presenza dell'Oratorio Salesiano nella nostra Città - commenta il Sindaco Pierfederici - riconoscendo l'importanza della via che San Giovanni Bosco ha tracciato a Varazze nel lontano 1871".

Lo scorso anno, infatti, è stato raggiunto il traguardo dei 150 anni di presenza dei Salesiani a Varazze e da allora l'impegno profuso per i giovani della città non è mai venuto meno.

"Sono tante le generazioni di varazzini che hanno abbracciato lo spirito Salesiano frequentando il collegio – prosegue il sindaco - impegnandosi nelle attività formative, aggregative sportive e culturali o semplicemente frequentando i cortili dell'oratorio. Ricordo che il collegio ha visto tra i suoi più illustri studenti il Presidente della Repubblica Sandro Pertini ma soprattutto è stato luogo di formazione per tanti ragazzi. La presenza del carisma salesiano a Varazze rappresenta un asse importante della storia della città, un tempo supportato anche dalle Figlie di Maria Ausiliatrice (confidenzialmente chiamate solo a Varazze Boschine). Molte le diverse attività che hanno avuto origine da questa straordinaria fonte: la filodrammatica Don Bosco, gli Spiritual Songs, il Don Bosco Calcio, la PGS Ginnastica Primavera, la PGS Juvenilia basket, TeleVarazze. Da sempre occupano un ruolo centrale le attività pastorali con i Savioclub e gli Scout del gruppo Agesci Varazze 1. Ricordo con particolare affetto Don Marcello Morelli che è stato per molti sia educatore che esempio e che davvero tanto ha fatto per contribuire alla crescita dell'oratorio. Così come tanti altri Salesiani che si sono succeduti a direttori della struttura".

Oggi il testimone del progetto di Don Bosco per Varazze è passato alla comunità di laici, molti dei quali Salesiani Cooperatori, i quali continuano a servire i giovani della città con diverse proposte, sempre qualificate, quali l'Estate Ragazzi, il dopo-scuola, i savio club, i corsi musicali ma soprattutto con l’animazione dei cortili sempre aperti per i giovani.

"Tra pochi mesi terminerà l'intervento di riqualificazione che ha interessato le strutture dell'Oratorio. Molti sono i progetti allo studio della Famiglia Salesiana di Varazze, in collaborazione con l’amministrazione comunale, per poter rispondere, con ulteriore efficacia grazie agli spazi ritrovati, al momento storico contingente, caratterizzato da un post pandemia complicato per tanti ragazzi" conclude il sindaco.

Questo conferimento sarà formalizzato nella seduta del Consiglio Comunale del 25 ottobre 2022 ma alla comunità Salesiana sarà "ufficializzato" il giorno 5 Novembre con il passaggio in visita del rettore maggiore Don Fernandez Artime Angel, decimo successore di Don Bosco.