Borghetto S. Spirito, messa in sicurezza di corso Raffaello. Rocco e Sarpero (gruppo misto): "Stanziati 30 mila euro grazie anche alle nostre richieste"

"Lunedì 17 ottobre si è svolto il consiglio comunale a Borghetto Santo Spirito e si è parlato di alcune tematiche importanti. In particolare si è nuovamente discusso del problema di corso Raffaello e del fatto che la strada risulta ad oggi ancora impraticabile a causa delle radici dei pini. Grazie anche alle richieste del nostro gruppo finalmente abbiamo ottenuto uno stanziamento di 30.000 euro per iniziare la messa in sicurezza della strada". Così Giorgia Rocco e Gianfranco Sarpero, consiglieri comunali di minoranza a Borghetto Santo Spirito (gruppo misto).

"Ci riteniamo abbastanza soddisfatti di quanto deciso dal consiglio comunale, anche se questo intervento riuscirà a risolvere il problema solo in parte - concludono gli esponenti del gruppo misto - Siamo fiduciosi che tale intervento verrà iniziato quanto prima per la sicurezza dei cittadini e per la loro incolumità".