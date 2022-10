Prefettura di Savona: il programma della commemorazione dei defunti

Come di consueto, nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, avranno luogo una serie di cerimonie ufficiali.

Il 2 novembre prossimo, alle ore 9.00 il Prefetto si recherà presso il Cimitero del comune di Stella per la deposizione, a nome del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, di un cuscino di fiori sulla tomba del Presidente Sandro Pertini.

Successivamente, nel capoluogo alle ore 10, presso il Cimitero di Zinola, prenderà parte, unitamente alle massime autorità civili, militari e religiose della provincia, alla deposizione, a partire dalle ore 10, di corone di alloro presso il Sacrario dei Defunti, il Sacrario dei Partigiani, il Cippo dei Caduti nella 2^ Guerra Mondiale, il Cippo degli Invalidi di guerra e la Lapide dei Deportati. A seguire saranno anche deposti fiori al Campo dei Bambini.

Dopo la Santa Messa, celebrata dal Vescovo della Diocesi di Savona Noli, Mons. Calogero Marino, il programma prevede, poi, alle ore 11.20, la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti “Rintocchi e Memorie” di piazza Mameli ed, alle ore 12.00 il lancio in mare di una corona d’alloro in memoria di tutti i Caduti del Mare.

Oltre che a tali eventi, il Prefetto presenzierà anche, alle ore 9.45 presso il cimitero di Albisola Superiore, unitamente al Comandante provinciale della Guardia di Finanza, al sindaco del predetto comune e al rappresentante dell’Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti, alla deposizione di un omaggio floreale sulla tomba del finanziere Giuliano Gori, caduto in combattimento in Albania.

Alle ore 12.45 sarà presso la Questura di Savona per la deposizione di una corona d’alloro al cippo dei caduti della Polizia di Stato.