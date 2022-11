Celle, in corso i lavori di riqualificazione della parte iniziale di via Crocetta

Sono in corso a Celle Ligure i lavori di riqualificazione della parte iniziale di via Crocetta, ex strada romana, nel tratto che parte da Via N. S. della Consolazione, attraverso l’ampio arco a settentrione, poco prima della Chiesa.

La strada che partiva proprio nei pressi della chiesa per arrivare fino a via Trentun (ad oggi è rimasta solo la parte alta che sovrasta l'Aurelia, uno degli scorci più belli dove si può apprezzare dall'alto tutto il comune con una vista imperdibile sul mare) fu interrotta nel 1932 con i lavori della costruzione della nuova sede della Via Aurelia lasciando così Via alla Crocetta (la parte dal centro storico di Celle) una strada chiusa.

In quel periodo il percorso era un selciato a litostrato con guida in mattoni e solo negli ultimi anni per il dissesto della strada fu completamente coperta da uno strato di cemento.

"Il progetto prevede la riqualificazione puntuale della strada stessa, riportandola alle sue caratteristiche architettoniche originarie, mantenendo così la sua funzione di insieme e il suo pregio presente nella memoria del passato" spiegano dal comune.

L’intervento si basa sul completo rifacimento della pavimentazione e l’inserimento di una gradonata con una “passiera” in mattoni pieni. Sarà anche ristabilito l'antico collegamento con l'Aurelia ancora presente nei documenti del PUC.

Il costo complessivo dell'intervento ammonta a 130mila ed è finanziato con fondi propri dell'amministrazione. I lavori, salvo imprevisti, termineranno entro la fine del 2022.