Cultura Energetica - la nuova rubrica di Targatocn.it e La Voce di Alba con gli esperti del settore (VIDEO)

Parte oggi la rubrica “Cultura Energetica” nuovo format settimanale di Targatocn e La Voce di Alba dedicato a un tema quantomai attuale. A dialogare con noi Massimo Marengo, titolare e amministratore delegato di MARENGO GRUPPO con sede ad Alba in Corso Barolo, tra i primi in Italia ad interessarsi di fotovoltaico.

Da sessant’anni la famiglia Marengo opera nel settore dell’energia con particolare attenzione negli ultimi decenni all’evoluzione delle fonti rinnovabili.

Partita negli anni ’60 con la Marengo Silvano Elettrici la storia dell’azienda albese ha visto, con la seconda generazione, una diversificazione del suo core business che ha portato a diverse specializzazioni e alla successiva creazione di divisioni indipendenti.

In particolare con l’ingresso dei due figli, Massimo e Daniela, MARENGO GRUPPO diventa una delle prime realtà italiane ad occuparsi di energia rinnovabile. Dai primi anni del Duemila a oggi ha realizzato più di 200 Mega Watt di impianti fotovoltaici, oltre all’installazione di altri sistemi energetici.

In particolare ALBASOLAR è la divisione del gruppo Marengo che opera nel settore dell’energia solare. Mentre ALBASYSTEM progetta e produce sistemi chiavi in mano per l’autoproduzione di energia basati sulla cogenerazione a gas metano, ma anche sistemi ibridi con fotovoltaico e accumulo di energia. Infine EMME. PI. distributore di materiale elettrico facente parte del gruppo “Gli Elettrici” con punti vendita in tutta Italia.

L’ultima nata in casa Marengo è la startup ASPEC, acronimo di Alba System Power Energy Control, partita nel 2015. Con questa novità il gruppo albese entra nell’ambito dell’innovazione energetica progettando, producendo e distribuendo sistemi di risparmio energetico.

Da ASPEC sono nati diversi prodotti a marchio registrato. Tra questi c'è ASPEC HOME: nato nel 2019, si tratta di un sistema di risparmio energetico intelligente brevettato per la casa dotata di impianto fotovoltaico dedicato alla massimizzazione dei consumi domestici e allo sfruttamento totale dell’energia prodotta dal fotovoltaico.

Come spiega nel video l’A.D. Massimo Marengo, l’autoproduzione dell’energia è senza dubbio un elemento di risparmio, ma se non correttamente gestito rischia di essere poco efficace.

ASPEC HOME permette di utilizzare il 100% dell’energia fotovoltaica. La sua funzione principale è quella di attivare e disattivare gli oggetti domestici in modo da risparmiare energia o di sfruttare il momento di ‘picco’ di produzione dai pannelli fotovoltaici per, ad esempio, attivare condizionatori o pompe di calore, o riscaldare l’acqua sanitaria, o dialogare con elettrodomestici smart automatizzando le funzioni. Tutto questo gestibile anche da remoto attraverso smartphone.

In questo modo ogni utente diventa consapevole dei consumi della propria casa e di come intervenire per evitare sprechi e sfruttare al massimo l’energia solare nell’ambito domestico. Un modo, anche questo, di fare “cultura energetica".