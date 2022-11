Mercato del lunedì a Savona sotto la lente dell'Agenzia delle dogane: controllati e sequestrati diversi prodotti (FOTO)

Una campagna per la sicurezza dei prodotti commercializzati per contrastare il fenomeno della contraffazione per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. .

Nella giornata di ieri i funzionari dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) hanno fatto tappa a Savona in Piazza Sisto e hanno effettuato i controlli, coordinati dall’Ufficio Antifrode della Direzione Interregionale e in collaborazione con la polizia locale, in occasione del mercato del lunedì.

Ad essere controllati, a campione, con l'impiego del laboratorio chimico mobile, diversi prodotti in vendita sui banchi dell'area mercatale.

Diversi i sequestri riconducibili al fenomeno della contraffazione, tra cui materiale elettronico, biancheria da bagno e giocattoli privi o riportanti falso marchio CE.

I funzionari si sono avvalsi dell’ausilio dell‘XRF (analizzatore a fluorescenza a raggi x), uno strumento che, in maniera non invasiva, consente di determinare la composizione elementare degli articoli sottoposti ad analisi; tramite l’ausilio di questo strumento può essere verificata la presenza, negli oggetti sottoposti a controllo, di metalli nocivi per la salute umana quali cadmio, piombo e nichel.

Attraverso il Raman ed il microscopio elettronico, invece, è stata controllata la composizione dei tessuti posti in vendita. Questo ha permesso, per la prima volta, il controllo in tempo reale di diversi prodotti potenzialmente dannosi per la salute.

L’operazione rientra nell’ambito di applicazione di una specifica convenzione stipulata tra il Comune di Savona e la Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta di ADM. La campagna promossa da ADM continuerà nei prossimi mesi in tutta la Liguria.