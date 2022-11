Albisola, il caro bollette non spaventa il comune: 15mila euro per le luminarie natalizie

Il caro bollette non spaventa il comune di Albisola Superiore che non rinuncia all'accensione delle luminarie natalizie.



L'amministrazione ha infatti deciso, stanziando 15mila euro, che saranno attive nel rispetto delle tradizioni natalizie ed in un‘ottica di accoglienza turistica.



"Tra i compiti istituzionali del comune di Albisola rientra lo sviluppo in chiave turistica, culturale e sociale della comunità tramite la creazione di occasioni utili a convogliare turisti e visitatori sul territorio albisolese con effetti positivi sulla promozione socio economica dello stesso, soprattutto in termini di ricaduta sul tessuto commerciale cittadino, in un momento storico in cui si avverte più che mai l’esigenza di realizzare iniziative a sostegno dell’economia locale" puntualizzano nella delibera della giunta comunale specificando che la pandemia ha danneggiato le attività turistico commerciali e ha creato un clima di incertezza e ansia nella cittadinanza e che le festività natalizie, sostenute e promosse, potrebbero dare un segnale di positività e di ristoro alla collettività.



Queste le motivazioni che hanno portato l'amministrazione a riproporre, nonostante il caro bollette che sta mettendo in ginocchio sia lo stesso comune che le attività commerciali oltre che i cittadini stessi, l'illuminazione natalizia durante le festività.



Saranno quindi 32 gli addobbi sospesi (effetto neve) illuminati con luci pendenti ice light a led luce fredda con flashing suddivisi tra Corso Mazzini e Corso Ferrari; 15 gli addobbi sospesi (effetto neve) illuminati con luci pendenti ice light a led luce fredda con flashing suddivisi tra via IV Novembre e via Colombo; 1 soggetto 3D “cuore” da terra nella piazza della chiesa; 4 gli elementi a soggetto natalizio a bandiera in via Turati; 6 gli elementi a soggetto natalizio suddivisi tra Piazza della Libertà e via della Rovere.



Il comune ha inoltre invitato le medie strutture di vendita ad allestire con installazioni luminose spazi pubblici prospicenti le loro attività, a proprio carico, esonerando dal pagamento del canone unico l’occupazione del suolo pubblico, tramite parere favorevole della polizia locale.