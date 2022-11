Rubano 100 euro in monete e 500 euro di biglietti dell'autobus: colpita un'edicola a Savona (FOTO)

Due tentati furti e furti nel giro di 4 giorni ed ad essere colpite sono state una tabaccheria e un'edicola di via Verdi a Savona.

Se per la prima attività i ladri hanno sfondato due porte e poi si sono dileguati senza rubare nulla, nella seconda rivendita di giornali sono stati portati via circa 100 euro e biglietti dell'autobus per 500 euro.

"Sono entrati dal cortile interno dal quale si entra da via Ceva aprendo il cancello e hanno utilizzato una scala di legno lunga 4 metri - spiega Franco Etere, marito della titolare dell'edicola Clementina Aschero - hanno rotto il vetro e sfondato la porta del retro e sono entrati mandando tutto all'aria i cassetti e rubando oltre allo spicciolame anche i biglietti Tpl".

Lunedì scorso invece sono entrati nella tabaccheria. "Hanno rotto due porte e poi probabilmente hanno visto i sistemi d'allarme e sono andati via senza prendere nulla. Non mi sembrano per nulla ladri esperti" spiega il titolare Francesco Dal Pozzo.

Ad inizio settimana è intervenuta la polizia, oggi invece i carabinieri per effettuare i rilievi del caso. In settimana poi verrà presentata una denuncia.