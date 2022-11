Varazze, conferita la cittadinanza onoraria all'oratorio Salesiano (FOTO)

Nella mattinata di ieri (sabato 5 novembre, ndr) nella sala consiliare del comune di Varazze è stata conferita ufficialmente la cittadinanza onoraria all'oratorio Salesiano di Varazze alla presenza del rettor maggiore della congregazione Salesiana don Angel Fernandez Artime che aveva fatto visita nei giorni scorsi a Genova e Alassio.

"La visita del decimo successore di San Giovanni Bosco, in occasione dei 150 anni di presenza dei salesiani a Varazze festeggiati lo scorso anno, è stata una vera festa per il mondo salesiano cittadino - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - I salesiani sono stati e sono tutt'ora per molti di noi, un faro educativo e formativo che, grazie all'esempio ed agli insegnamenti ricevuti, possiamo avere nel nostro bagaglio personale".

"Grazie al gruppo laico che oggi guida l'Oratorio, con il sostegno della congregazione salesiana, il sogno di don Bosco può ancora proseguire nel futuro a servizio di tanti ragazzi e giovani della nostra Città" prosegue il primo cittadino varazzino.

Successivamente con la S.Messa nella Parrocchia di Sant'Ambrogio, concelebrata dal Rettore Maggiore dei Salesiani e dal parroco Don Claudio Doglio, unitamente ai salesiani si era conclusa la giornata.

Prima di lasciare Varazze Don Angel ha benedetto la città dallo stesso posto in cui San Giovanni Bosco la benedisse nella sua ultima visita il 16 marzo 1886.

Il significato del conferimento della cittadinanza onoraria all'oratorio Salesiano di Varazze è duplice. "Innanzitutto per celebrare la presenza da ben 151 anni di un istituto che ha contribuito all'educazione e formazione di generazioni di varazzini creando, con basi solide, modelli di insegnamento che ancora oggi proseguono nel segno di San Giovanni Bosco - puntualizza Pierfederici - Ma soprattutto abbiamo voluto rimarcare quanto sia importante anche per il futuro la presenza dei salesiani a servizio dei giovani della nostra Città riconoscendo, così, l'impegno di chi oggi sta portando avanti questa realtà importantissima".

Nell'oratorio è stata scoperta una targa che ricorda la presenza del santo per oltre cinquanta giorni tra il 1871 e il 1872 a causa di un grave peggioramento delle sue condizioni di salute e nel pomeriggio nel teatro dell'oratorio i ragazzi hanno rappresentato lo spettacolo "Welcomebackdonbosco".