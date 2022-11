La Vertenza Piaggio in Regione, sindacati soddisfatti: “L’assessore Benveduti richiederà un incontro ai Ministeri di competenza”

Si è appena concluso l’incontro in Regione Liguria tra Fim Cisl Liguria, Fiom Cgil Genova e Savona, Uilm Uil Genova e Savona e la Conferenza dei Capigruppo, con la presenza dell’assessore Benveduti: sul tavolo la vertenza Piaggio Aerospace e il futuro di oltre 900 dipendenti tra gli stabilimenti di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente. Obiettivo dell’incontro era infatti la condivisione di aggiornamenti ed evidenziare le fortissime preoccupazioni dei lavoratori che operano in un’azienda che si trova da quasi 4 anni in Amministrazione Straordinaria sotto la gestione del Commissario Avv. Vincenzo Nicastro.

“Benché il presidente della Regione Liguria fosse assente, siamo soddisfatti dell’incontro – spiega Ghiglia, segretario Fiom Cgil Savona -. L’assessore Benveduti ci ha ascoltato e si è impegnato a richiedere un incontro urgente presso i Ministeri di competenza”.

Le OO.SS. hanno infatti sottolineato la necessità di avere al più presto un incontro con il nuovo Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grande assente da troppi mesi sotto la guida del precedente governo, e hanno rimarcato l’urgenza di definire il percorso di vendita di Piaggio Aerospace a fronte di un piano industriale che possa assicurare continuità di lavoro e prospettive di sviluppo di un’azienda strategica e di eccellenza nel panorama mondiale.

Fim Fiom Uilm metteranno in campo le azioni che riterranno utili e propedeutiche alla risoluzione della vertenza, a partire da un maggiore coinvolgimento delle istituzioni locali e regionali che devono essere schierate al fianco di 900 lavoratori e delle loro famiglie e a salvaguardia della tenuta occupazionale ed economica per la quale Piaggio Aerospace rappresenta una componente fondamentale, insieme all’indotto sul territorio rappresentato da Laerh.

La conferenza dei Capigruppo Regionale si è assunta gli impegni in prima battuta di inviare una lettera a doppia firma del presidente Toti e dell’assessore Benveduti per la richiesta di apertura di un tavolo di confronto tra i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e della Difesa competenti e le OO.SS., e in secondo luogo di sollecitare ognuno per la propria parte politica i riferimenti nelle sedi del Parlamento, oltre all’inserimento nell’ordine del giorno della Giunta Regionale di un punto dedicato alla Vertenza Piaggio Aerospace.