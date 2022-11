Spotorno-Noli ormai stazione fantasma: "Senza servizi, sembra scenario da film di Sergio Leone" (FOTO)

La stazione ferroviaria di Spotorno, costruita con lo spostamento a monte del tracciato negli anni '60, "è oramai una stazione fantasma".

L'amara constatazione arriva dai consiglieri del gruppo consiliare di opposizione comunale "Noi per Spotorno che Vorrei", Massimo Spiga e Francesco Pendola, che hanno provato a portare la situazione direttamente all'attenzione dei vertici di Ferrovie dello Stato scrivendo al presidente Marcello Messori.

"Il nostro territorio vive di turismo e di pendolarismo, due fattori che movimentano importanti flussi di viaggiatori - proseguono i consiglieri di minoranza - E' un dato di fatto che la nostra regione sia povera di infrastrutture viarie, ma la viabilità potrebbe essere implementata e sostituita da una rete ferroviaria efficiente, che parte inevitabilmente dal luogo di salita e discesa dai vagoni: le stazioni appunto".

"Quella di Spotorno-Noli, che assorbe due cittadine adiacenti, è stata prima oggetto di eliminazione della biglietteria, a favore di una biglietteria automatica, e successivamente i locali adibiti ai servizi per i viaggiatori sono stati chiusi - ricordano Spiga e Pendola - Sino a qualche mese orsono, nei locali lasciati liberi, l'Amministrazione comunale aveva posto il comando di Polizia Municipale, per dare un minimo di presidio al luogo. Da oramai un anno, anche questo si è spostato all'interno del nuovo municipio".

"Di fatto, oggi la stazione ferroviaria è terra di nessuno - commentano i consiglieri nella loro lettera -. I bagni dedicati ai viaggiatori sono chiusi, e quando sono aperti, sono in uno stato tale da indurre chiunque a non utilizzarli. I locali di attesa del treno sui binari erano penosi, freddi d'inverno, bollenti d'estate e scomodi per chiunque. Ora per ovviare a questo problema, è stato rimosso parte dell'infisso, così che nei giorni di pioggia, chi deve attendere il treno, si bagna comunque. Si immagini in giorni di vento e pioggia. Non vi è più personale 'di terra' per la gestione dei viaggiatori, il tutto viene comandato da una campanella e da una megafono gestiti da remoto, con rischio di incidenti. Vi sono infiltrazioni di acqua dalle pensiline della banchina così come, con tutta probabilità, all'interno dei locali".

Problemi acuiti poi per le persone disabili o con mobilità ridotta: "Siccome è solo disponibile una scala per i binari, l’accesso per le carrozzine diventa impossibile e, comunque, estremamente disagevole anche solo per chi viaggia con bagagli; è vero che vi sarebbe un'altra via per raggiungere i binari, ma non è segnalata e di improbabile accesso".

Altro "disservizio" evidenziato è poi quello del bar che, aggiungono Spiga e Pendola, "ha resistito sino a pochi mesi fa, poi anche questo ultimo presidio si è spento: ad oggi non vi è più nessuno che possa dare un minimo di informazioni od ospitalità in attesa del treno, anche per una bevanda fresca".

Insomma, una descrizione che rimanda a ben altrinscenari: "Alla luce di ciò, oggi, chi viaggia in treno e vuole scendere a Spotorno-Noli, si ritrova ad arrivare in una stazione, ci consenta, che abbiamo visto nei film di Sergio Leone" dicono dal gruppo di minoranza, invitando poi il sindaco e l'amministrazione ad "attivare una programmazione di intervento per rendere, per quanto di propria competenza, una segnaletica e pubblicità della cittadina e dei servizi offerti" all'esterno dell'infrastruttura.

"La invitiamo a Spotorno, nostro ospite, per verificare con noi lo stato in cui versa la stazione ferroviaria e, di concerto con la pubblica amministrazione, concretamente procedere ad una riqualificazione" chiosano i consiglieri Spiga e Pendola.