Albisola, gli studenti del corso per operatore agricolo producono l’olio comunale

Appena dopo il rinnovo della convenzione fra il comune di Albisola Superiore, il Centro di Formazione Agrario-Alberghiero di Is.For.Coop di Varazze e due scolaresche erano già impegnate nella raccolta delle olive presenti nell’area verde antistante le Scuole di via La Massa ad Albisola Superiore.

“E’ ripresa – afferma l’Assessore all’Agricoltura Calogero Sprio – la collaborazione anche con gli studenti del corso per operatore agricolo che nel corso degli ultimi tre anni hanno svolto diversi interventi sia di riqualificazione che di valorizzazione del nostro territorio; la loro attività, svolta in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura, si è svolta presso l’Orto Sociale “A Sgrigua” di via Nifosse, presso l’Asilo del Centro sito in zona Vigo e presso l’area verde delle scuole di via La Massa; in quest’ultimo contesto gli studenti, affiancati dai loro docenti, avevano applicato le nozioni apprese in aula installando un impianto di irrigazione e mettendo a dimora le siepi attorno alle opere presenti di fronte all’ingresso della scuola”.

“La settimana scorsa – prosegue l’Assessore Sprio – gli studenti sono tornati in quel sito per eseguire la raccolta delle olive prodotte da una ventina di piante. I ragazzi hanno potuto seguire tutto il processo che dalla raccolta delle olive è terminato con la loro frangitura e successiva produzione dell’olio; il raccolto è ammontato a 90 kg di olive per una produzione di 13 kg di olio”. Il percorso proseguirà la prossima primavera con la potatura delle piante ad opera degli stessi studenti; i ragazzi, che avevano già svolto questa attività presso l’Orto Sociale di via Nifosse, su questo sito eseguiranno una potatura specifica che sarà al tempo stesso finalizzata ad ottimizzare la produzione ma anche a consentire la fruizione di quell’area verde molto frequentata dalle scolaresche di quel plesso scolastico”.

Ancora una volta formazione dei giovani e investimento e cura del decoro del territorio cittadino si incontrano per rafforzarsi vicendevolmente.