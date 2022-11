Savona, riapre il ponte della Darsena: consentito nuovamente il passaggio pedonale

Dopo lo stop partito da sabato scorso è nuovamente operativo il ponte mobile della Darsena di Savona.

Sul ponte Pertini da quattro giorni non era stato possibile per i pedoni transitare, con la causa che era stata riscontrata nell'attivazione del sistema di sicurezza che lo aveva preventivamente bloccato come avvenuto lo scorso 18 luglio.

Sono state quindi effettuate verifiche sulla sensoristica da parte di tecnici specializzati e di addetti dell’Autorità di Sistema Portuale per evidenziare cosa abbia attivato il sistema di blocco, grazie al quale è garantita la funzionalità dell’infrastruttura nel rispetto della sicurezza di natanti e cittadini.

Lo scorso luglio un gruppo di commercianti avevano diffidato e richiesto i danni per la rottura del ponte Leon Pancaldo all'Autorità Portuale. La richiesta che gli esercenti avevano elaborato in forma scritta è, oltre ad avere informazioni inerenti alle modalità di gestione del guasto e delle precise tempistiche, un risarcimento di tutti i danni subiti e subenti a causa della situazione che aveva inciso profondamente sugli incassi e sulla relativa organizzazione del lavoro. Infatti oltre ai mancati guadagni che gli esercenti riferiscono in relazione alla rottura del ponte, l'assenza di informazioni da parte delle autorità competenti in merito alle tempistiche di risoluzione del guasto, avevano comportato ai titolari delle gravi mancanze organizzative inerenti all'acquisto delle materie prime e degli orari e dei turni del personale.