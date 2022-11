Millesimo, Milena Armellino nuovo assessore al Turismo e Commercio

"Una scelta, quella di attribuire l’assessorato esterno alla dottoressa Armellino, fortemente voluta e condivisa da tutta la giunta e dai componenti del gruppo di maggioranza – spiega il sindaco Picalli - frutto di anni di fattiva e costruttiva collaborazione, non da ultimo nell’organizzazione della Festa nazionale del tartufo Val Bormida. Il ruolo da ricoprire è di estrema importanza ed è necessaria una figura che conosca il territorio e allo stesso tempo il funzionamento della macchina amministrativa. Con questo incarico potremmo fare affidamento su una figura professionale capace di dare maggiori impulsi e fare da collante a settori strategici per la nostra città".

"In primis desidero ringraziare il sindaco Aldo Picalli e i componenti della giunta per la fiducia riservatami. In secondo luogo tempo precisare che il mio è un incarico apolitico e apartitico, bensì di servizio che ho accettato con piacere, ma non con superficialità consapevole della dedizione e dell’impegno che esso comporta. Credo fermamente nelle enormi potenzialità di Millesimo, da punto di vista storico, naturalistico, artistico, culturale, commerciale e umano, molte delle quali posso essere ulteriormente valorizzate e implementate. Dobbiamo dare ai turisti e ai visitatori un motivo per venire a Millesimo, ma almeno due per ritornarci", commenta Armellino.

"Un obiettivo strategico che può essere ottenuto solo con la cooperazione tra tutti i soggetti pubblici, privati, associativi e di volontariato, nessuno escluso, presenti sul territorio. Nella pratica, a stretto gira di boa, verrà organizzato un incontro con i commercianti, cuore pulsante della città, per analizzare necessità, proposte ed iniziative finalizzato a un dialogo e una comunicazione costruttivi. Per quanto concerne, invece, i progetti a più lunga gittata è necessario un refresh del sito internet comunale; riprendere in mano il progetto del “Museo del territorio” di Villa Scarzella e dell’utilizzo dell’intera struttura per renderla fruibile; il ripristino e l’aggiornamento della cartellonistica turistica e l’attivazione di un info point turistico".

Siamo già al lavoro, invece, alla stesura del progetto di “sentieristica universale” che interessa tutti i comuni della Val Bormida e della Valle Erro. Ringrazio fin da ora tutti coloro che vorranno fornire il loro contributo e la loro collaborazione per dare concretezza a questo lavoro", conclude la neo assessore Armellino.