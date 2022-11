Piaggio, sindacati, Rsu e Rsa incontrano il commissario straordinario Nicastro: “Urgente l’incontro presso i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e della Difesa”

Incontro a Villanova d’Albenga con il commissario Vincenzo Nicastro e i vertici aziendali Piaggio Aerospace nella tarda mattinata di oggi, 11 novembre, per la Rsu e Rsa, con il supporto delle Segreterie di Fim Fiom Uilm di Savona.

La rappresentanza aziendale di Villanova d’Albenga, convocata per aggiornamenti sulla vertenza Piaggio Aerospace, ha sottolineato con estrema chiarezza, pur riconoscendo il grande lavoro fatto in questi anni dal commissario Nicastro, la necessità di essere coinvolti in maniera tempestiva sulle procedure relative alla vendita per quanto attuato dallo stesso commissario.

I rappresentanti sindacali, dopo aver appreso di ulteriori ritardi e incertezze, che hanno caratterizzato questi anni, hanno messo in chiaro la propria posizione esprimendo l’urgenza di arrivare prima possibile ad incontrare i Ministeri delle Imprese e del Made in Italy e della Difesa, quali “soggetti” decisori della vendita di Piaggio Aerospace, come per altro richiesto dalle OO.SS. in audizione con la Regione in data 8 novembre scorso.

Le segreterie e la Rsu di Fim Fiom Uilm saranno parte attiva nell’intraprendere sollecitazioni costanti e azioni sindacali funzionali e finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di favorire un percorso per arrivare all’effettiva vendita di Piaggio con le condizioni e le garanzie di continuità occupazionale con il mantenimento dei due siti, di investimenti e di ricerca e sviluppo di processi e prodotti che riportino l’azienda ai livelli di importanza e strategicità per la Liguria e per il Paese, insieme all’indotto sul territorio rappresentato da Laerh.

In conclusione, la vertenza Piaggio Aerospace deve rappresentare l’opportunità per la politica locale e nazionale di recuperare il proprio ruolo decisionale che metta al primo posto i lavoratori e il lavoro qualificante quale è il comparto aerospaziale per tutto il sistema industriale e della difesa.