Savona, Fipe Confcommercio rilancia la sua struttura cittadina: Maurizio Di Adamo è il nuovo delegato

Il caro delle bollette è senza dubbio la mannaia più feroce abbattutasi sulle aziende nell'ultimo anno. Eppure c'è un intero settore che, seppur colpito duramente dagli aumenti, nella nostra provincia si conferma fattore economico trainante e quasi imprescindibile: quello turistico ricettivo.

Forte del buon tempo meteorologico, il settore ha contribuito a livello nazionale alla crescita stimata del Pil nazionale nel terzo trimestre dell'anno in corso. Un "treno" su cui il savonese occupa una postazione privilegiata di testa da consolidare e, anzi, accrescere.

Per farlo Fipe Confcommercio, l'ente che rappresenta pubblici esercizi, bar, ristoranti e diversi locali punta ora forte sul capoluogo, Savona. Partendo da dove? Dalla riorganizzazione della struttura sindacale cittadina che ha il suo nuovo delegato: Maurizio Di Adamo, titolare del Bar Olimpia e dell'Olimpia Centro, il quale sarà affiancato da Tiziana Borreani, sua vice che si aggiungerà a Daniele Ziliani e Alessandro Patané per affiancare Carlomaria Balzola nella struttura provinciale.

"Questi nomi traducono la volontà di tanti di essere rappresentati - afferma Balzola - Parliamo di non interlocutori seri e credibili, apprezzati e 'sperati' dagli esercenti perché rappresentano il meglio che la categoria può mettere in campo dando risposte alle esigenze locali".

Lo faranno in maniera biunivoca: fungendo da "megafono" verso i singoli esercizi delle diverse iniziative confederali da un lato, raccogliendo le istanze dei singoli e confrontandosi con le istituzioni dall'altro.

Il rilancio dell'ente a livello strettamente locale, in particolare, partirà da un mantra: la messa in luce dei valori dell'ospitalità anche nella Città della Torretta. Secondo il presidente di Fipe provinciale Balzola, Savona è chiamata innanzitutto a una presa di coscienza della città stessa: "Serve un lavoro attento e minuzioso nel riuscire a coinvolgere tutto il tessuto economico della città che, per quanto variegato nelle esigenze, ha scoperto varie identità - continua il presidente provinciale - Abbiamo scelto di provarci con un gruppo di lavoro che connetta insieme tanti aspetti e che possa ritagliarsi grandissime soddisfazioni".

L'organizzazione sarà quindi capillare e partirà dal centro: "La nostra intenzione è quella di dividere Savona in gruppi di lavoro e aree territoriali - spiega il neo delegato Di Adamo - abbiamo già chi si occuperà del centro città cercando di analizzare le problematiche sia delle singole attività sia della loro totalità, come Davide Borghi e Gianluca Olivieri, e di Giacomo Minuto che invece sarà il referente per i due centri commerciali cittadini".