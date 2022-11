Punto Nascite ospedale San Paolo, il consigliere ed ex primario Schirru chiede la convocazione in commissione di Gratarola e Damonte Prioli

"Siamo molto preoccupati da questa bozza penalizzante per Savona e per i savonesi, che riguarda la possibile chiusura del punto nascite, ricordando che il capoluogo di provincia ha la maggior densità di abitanti e anche che drena un bacino di utenza di 165mila cittadini circa".

Queste le parole dell'ex candidato sindaco, consigliere comunale ed ex primario di Chirurgia dell'ospedale San Paolo Angelo Schirru intervenuto in merito alla bozza del piano regionale sanitario che prevederebbe, anche se è in corso di valutazione un mantenimento, la chiusura del Punto Nascite del nosocomio savonese.

"Ha sempre funzionato molto bene e Ginecologia ed Ostetricia sono sempre state inserite in un contesto di equipe allargata, a maggior ragione non vedo perché deve essere chiuso, non ne capiamo la motivazione - precisa il capogruppo di Schirru per Savona - La notizia è che domani faremo richiesta urgente di convocazione della terza commissione consiliare per capire quale sarà il piano regionale e chiederemo che siano presenti i vertici della Regione con l'assessore Angelo Gratarola, il presidente della II commissione Salute e Sicurezza Sociale Brunello Brunetto e il direttore generale dell'Asl2 Marco Damonte Prioli".

"Vogliamo capire quali possono essere gli interventi efficaci del comune a salvaguardia dell'ospedale e dello stesso punto nascite. Faremo di tutto per quanto in nostro potere per arginare questo rischio" conclude Angelo Schirru.