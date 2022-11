Roberto Vecchioni firma la prefazione di “Cime di Rapa”, il nuovo libro di pillole e curiosità linguistiche di Gino Rapa

Saranno due professori a firmare il nuovissimo “Cime di Rapa”, Edizioni del Delfino Moro, libro in uscita in questi giorni: Gino Rapa, l’autore, e il cantautore, scrittore e insegnante Roberto Vecchioni, che ne ha curato la prefazione. Dopo i pensieri della cantante Fiorella Mannoia sulla prima opera del ”vecchio insegnante di latino e greco”, “Testa di Rapa”, ecco un altro nome illustre del panorama culturale italiano a rendere ancora più preziose le pillole di curiosità linguistiche del professor Rapa.

Vecchioni, ritenuto un “buon fiondatore” dai Fieui di caruggi, di cui Rapa è portavoce, è stato premiato ad Albenga con la Fionda di legno 2012, occasione in cui emozionò il pubblico ingauno con la sua “Chiamami ancora amore”, brano vincitore del Festival di Sanremo 2011. Tornò una seconda volta nella Città delle torri, nel 2016, in occasione della consegna del Premio Fionda di Legno a Javier Zanetti, incantando tutti sulle note di una toccante “Luci a San Siro”. Rapa affida a Facebook il racconto di questa amicizia: “Continuai a seguirlo, a distanza, nelle sue molteplici attività: cantante, scrittore, grande intrattenitore, ospite televisivo, dispensatore di cultura e soprattutto, per me, straordinario e inimitabile giocoliere di parole. Ecco perché il mio animo è passato dallo stupore, alla gioia, all'entusiasmo, all'infinita gratitudine quando Roberto Vecchioni ha dedicato al mio “Cime di Rapa”, di prossima uscita, alcuni suoi pensieri. Proprio quel Roberto Vecchioni i cui testi, decine di anni fa, io, insegnante alle prime armi, presentavo ai miei alunni accanto a quelli dei grandi maestri della nostra letteratura. Mai avrei potuto immaginarlo allora e anche adesso ancora non mi pare vero. Sono davvero commosso. E ho voluto condividere con voi questa bella sorpresa”.

Dopo la pubblicazione della nostra notizia sulla prossima uscita del libro (leggi QUI), è stata anche svelata la data della presentazione, che si terrà ad Albenga domenica 27 novembre alle 17 presso l’Auditorium San Carlo. Ad accompagnarlo, gli interventi musicali di Marisa Fagnani.